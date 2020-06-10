«Песни России» в исполнении Хора Турецкого можно будет услышать в эфире ОТВ

Жителям области покажут праздничный концерт.

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12 июня вся страна будет отмечать День России. И для жителей Челябинской области подготовлен особый сюрприз.

В праздничные дни южноуральцам покажут специальный виртуальный концерт Хора Турецкого и женской арт-группы SOPRANO.

В программе запланировано исполнение любимых песен нескольких поколений, а также специальный номер от уроженца Копейска, заслуженного артиста России, солиста Хора Турецкого — Евгения Кульмиса.

«Песни России» прозвучат в эфире телеканала ОТВ 12 июня в 19:20, 13 июня в 17:00 и 14 июня в 21:30.

Также их можно будет увидеть на телеканале «Урал1» 12 июня в 21:00, 13 июня в 15:20 и 14 июня в 9:20.

Проект организован при поддержке губернатора Алексея Текслера и правительства Челябинской области.