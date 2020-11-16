Жителям дома, пострадавшего от взрыва в челябинской ГКБ № 2, окажут материальную помощь

Восстановительные работы в жилом здании уже подходят к концу.

В Челябинске продолжаются работы по устранению последствий взрыва кислородной станции на территории городской больницы № 2. Сегодня, 16 ноября, во время аппаратного совещания заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил о том, когда все работы будут завершены.

«Все работы по дому, расположенному на проспекте Ленина, 82а, планируем завершить до среды, 18 ноября. Что касается самой больницы, там сроки те же — до 25 ноября этого года, работы идут в соответствии с планом»,— сообщил Александр Астахов.

Кроме того, по словам Сергея Авдеева, заместителя главы Челябинска по социальному развитию, 27 семей, проживающих в пострадавшем доме, получат материальную помощь.

Напомним, ЧП произошло в субботу 31 октября этого года. В результате взрыва кислородной станции повреждена больница, жилой дом, выбило окна в нескольких общежитиях ЮУрГУ. Ни пациенты больницы, ни жильцы дома, ни студенты не пострадали. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявлял режим ЧС на муниципальном уровне. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность»).