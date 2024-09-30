Жителям Челябинской области разрешили обналичить остатки маткапитала

Но при условии, что на счете семьи лежит не более 10 тысяч рублей

Остатки маткапитала в России разрешили тратить на нужды семьи. Причем любые, а не целевые. С сентября родители могут подать заявление в СФР и получить деньги в виде единовременной выплаты. Но при условии, что от маткапитала осталось не более 10 тысяч рублей.

«В Челябинской области прием заявлений на эту выплату начался 16 сентября. И мы уже направили деньги 3 714 семьям. Общая сумма перечисленных средств превысила 13,7 миллиона рублей», — рассказал ИА «Первое областное» и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ

Чтобы получить деньги, остаток маткапитала не должен превышать 10 тысяч рублей. Если семья уже подавала какие-то заявления на распоряжение маткапиталом (например, оплачивала им детсад), выплаты по этим запросам должны быть завершены.

Заказать выписку об остатке можно в офисе СФР, МФЦ, а также на портале «Госуслуги».

«Отмечу, что потенциальным получателям единовременной выплаты, у которых остаток средств меньше 10 тысяч рублей, Соцфонд уже направил уведомление в личный кабинет на „Госуслугах“», — предупреждает Владимир Шаронов.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ

Заявление на выплату денег можно подать в отделение СФР, МФЦ или через портал «Госуслуги». Владимир Шаронов рекомендует использовать последний способ, так как на «Госуслугах» видна история заявления: когда оно поступило, когда рассмотрено, когда вынесено решение о назначении выплаты.

В заявлении нужно указать персональные данные и банковские реквизиты для зачисления средств (нужен именно расчетный счет, а не корсчет и не номер карты). Этот счет должен принадлежать владельцу сертификата. На счета родственников или супруга деньги не перечислят.

Указывать в заявлении сумму остатка не нужно.

КОГДА ПРИДУТ ДЕНЬГИ

Заявление о назначении выплаты рассматривают в течение десяти дней. И еще пять дней СФР берет, чтобы отправить средства. Получается, что ждать остаток маткапитала придется не более двух недель.

Напомним, маткапитал сегодня можно направить на улучшение жилищных условий, на обучение детей, на социальную адаптацию ребенка с инвалидностью, на накопительную пенсию матери (отца), а также на ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет. При этом родители имеют право распределить маткапитал по нескольким направлениям.

Остаток маткапитала в размере менее 10 тысяч рублей можно тратить на что угодно.