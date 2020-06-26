Юный челябинец собирает макулатуру, чтобы подарить мячи в детские дома

О поступке 11-летнего Саввы Ярыгина стало известно из соцсетей.

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Школьник из Челябинска собирает макулатуру для помощи детским домам. На деньги вырученные со сбора бумаги, 11-летний Савва Ярыгин покупает футбольные мячи для реабилитационных центров и детдомов.



История школьника стала известная на днях в социальных сетях. Как сообщили родственники мальчика, школьник хочет подарить каждому ребёнку возможность поиграть в футбол. Мама мальчика рассказала, что он сам подошёл к ней с этой инициативой. Старые книги и коробки Савве приносят неравнодушные челябинцы. Всего на один мяч стоимостью в 200 рублей нужно сдать более 20 килограммов макулатуры. После того, как акция стала достоянием общественности, юного Савву решили поддержать в хоккейном клубе «Трактор»

«11-летний мальчик вместе с мамой собирает макулатуру и на вырученные средства помогает сиротам, покупая футбольные мячи для детских домов и реабилитационных центров. Время делать добрые поступки. Поможем Савве все вместе!»— сообщили представители «Трактора» в соцсетях.

Отметили юношеский порыв и в Министерстве экологии Челябинской области. Заместитель руководителя ведомства Виталий Безруков пообещал поддержать начинание Саввы.

«Парень большой молодец и настоящий эковолонтер, который делает полезное дело для общества и природы. Мне понравилось, что он не тратит время попросту, не стоит в бесполезных пикетах, не кричит лозунги, а просто собирает использованную бумагу, пускает ее в переработку и на полученный доход дарит подарки своим сверстникам, вовлекая их в спорт и призывая к ЗОЖ»,— написал в своем телеграм-канале Виталий Безруков.

Также помочь Савве со сбором макулатуры может любой желающий. Мальчик вместе с мамой будет принимать ее в субботу, 27 июня, в 11:00 по адресу Свердловский проспект, 24-б.