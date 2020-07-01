Артем Дзюба пригласил юного челябинца, собирающего макулатуру, на матчи Сборной России по футболу

Спортсмен восхищен деятельностью мальчика.

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Недавно стало известно о челябинском школьнике Савве Ярыгине, который собирает макулатуру, чтобы купить футбольные мячи своим сверстникам из детских домов.

Весть о его добром деле дошла и до Сборной России по футболу. Кумиром Саввы стал Артем Дзюба, он записал видеопослание пятикласснику.

«Узнал твою историю и был очень сильно поражен. Ты большой молодец, умничка и нереально крутой парень. Безумно приятно, что, помимо всего, тебе нравлюсь я. Поэтому большое тебе спасибо», — обратился к Савве Ярыгину Артем Дзюба.

Футболист также решил лично поблагодарить Савву и пригласил его на грядущие матчи Сборной России.

«Будем со Сборной России радовать тебя победами. И стараться забивать побольше, чтобы тебе было приятно. Я хочу пригласить тебя на матчи Сборной России, самые ближайшие, когда они будут. И с меня футболка. Надеюсь, скоро увидимся», — добавил капитан Сборной России по футболу.

Савва уже успел оценить приглашение на матч от своего кумира. Реакцию мальчика сняли на видео. Было заметно, что он находится в истинном шоке.

«На матч? Футболка? От Артема Дзюбы? Я сломался. Мне очень радостно», — отреагировал Савва Ярыгин.

Напомним, что благородство мальчика поддержали многие жители Челябинска и области, его поступок оценили в региональном Минэкологии, а также Савву поддержали в хоккейном клубе «Трактор». О сданной макулатуре и купленных мячах мальчик отчитывается в социальной сети.