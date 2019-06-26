/ Жителям Челябинской области, обратившимся к президенту, обеспечат свободный проход по железнодорожной станции

При этом новый переход через пути строить не будут.

В Челябинской области прошло совещание по вопросу о пешеходном переходе на железнодорожной станции в Варненском районе. Построить его просили южноуральцы, обратившись на прямую линию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На совещании присутствовали представители администрации Челябинской области, Варненского района, а также Южно-Уральской железной дороги. По их мнению, необходимости строить переход нет.



В итоге стороны пришли к решению о том, что строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно ввиду небольшого потока поездов и пешеходов. Согласно существующим нормативным документам Минтранса, пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых железнодорожных путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и расчетной интенсивностью движения пешеходов через переход 600 человек в час. На станции «Тамерлан» интенсивность движения — порядка 60 поездов в сутки. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Силами работников Южно-Уральской железной дороги будет организован постоянный свободный проход по пешеходному переходу, расположенному напротив вокзала. Во время остановки грузового поезда на месте пешеходного перехода, будет сделан разрыв. Проследить за тем, чтобы пешеходы свободно могли перемещаться по переходу, сотрудники железной дороги смогут с помощью камер видеонаблюдения.



Отметим, что администрации Варненского района было предложено организовать контроль за выполнением разрыва составов в месте пешеходного перехода, а также подготовить предложения по повышению безопасности пересечения путей для жителей поселка.

