/ В Челябинской области перекроют железнодорожные переезды

На некоторых участках проведут капитальный ремонт.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта предупредило водителей о временном закрытии двух железнодорожных переездов в Челябинской области. Проезд автотранспорта будет ограничен из-за ремонта на железнодорожных путях.

С 17 по 21 июня 2019 года будет закрыт переезд, который находится на 2 километре 4пк (в черте поселка Маук в направлении деревни Кувалжиха). В период с 16 по 19 июля 2019 года будет закрыт переезд, находящийся на 14 километре 10 пк (4 километра от Каслей в сторону поселка Маук по автомобильной дороге Арти - Нязепетровск - Верхний Уфалей - Касли). — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Отметим, что проезд автотранспорта будет осуществляться по временному переездному настилу в перерывах между основными работами, а также по маршруту объезда Касли - Кыштым - Канифольный - Кувалжиха - Южная Кузнечиха - Северный - Маук. Переезды будут ограждаться дорожными знаками. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта попросили водителей быть внимательными при составлении маршрутов.