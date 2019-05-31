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Обновление железнодорожного вокзала началось в Челябинске

На первом этаже переместили кассы.
сегодня в 16:00
  |  Общество

Пассажиров, отправляющихся на поезде с железнодорожного вокзала Челябинска и пребывающих туда, просят не паниковать, увидев изменения в структуре здания. Кассы, расположенные в западной части первого этажа, перенесут в восточную. Это связано с техническим перевооружением и предстоящим ремонтом помещений

В рамках технического перевооружения на вокзале Челябинска будет проведена перепланировка первого этажа здания вокзала, модернизация инженерных сетей и оборудования. В проекте перепланировки учтены направления пассажиропотоков и оптимизирован путь пассажира от входа в здание до мест получения необходимых услуг. Все работы планируется завершить в 2020 году. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Первый этаж намерены поделить на две части: в западной оставят кассы, в восточной будут камеры хранения, медпункт, душевые и санитарные комнаты. При этом кассы будут с электронной очередью, открытого типа. Таким образом на первом этаже появится больше места, повысится освещенность помещений, увеличится количество мест в зале ожидания.

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