Жителям Челябинской области обещают резкое ухудшение погоды к середине апреля

В регионе похолодает и зарядят дожди

Аномальное тепло с температурой воздуха до +20 градусов простоит в Челябинской области еще несколько дней. Уже в среду, 9 апреля, вечером погода начнет ухудшаться: похолодает, пройдут дожди, местами со снегом. Подробнее о погоде с 7 по 13 апреля — в материале ИА «Первое областное».

Сегодня через уральские регионы вдоль малоподвижного циклона пройдет волна не полностью сформировавшегося циклона. Местами пройдут осадки, ко вторнику температура воздуха кое-где снизится. Во вторник заполняющийся циклон Zion объединится с южным циклоном, и в среду в регион вернется аномальное тепло. Но в тот же день вечером через Урал пройдет холодный фронт, сопровождаемый дождем, и ближе к выходным температура местами упадет ниже +10 градусов, сообщают уральские синоптики.

В Челябинске сегодня преимущественно пасмурно и аномально тепло — столбики термометров могут подняться до +21 градуса. Во вторник температура снизится до +13 градусов, но уже в среду снова поднимется выше +20. К вечеру погода начнет портиться, пройдет дождь. В четверг градусники покажут +12 градусов, в пятницу — всего +7. В выходные будет около +10 градусов и может пройти снег.

На юге региона до четверга будет сохраняться тепло до +20 градусов, а в четверг резко похолодает до +9 градусов. Со среды ожидаются дожди, в субботу синоптики обещают смешанные осадки.

В северных районах в целом будет чуть прохладнее: в первой половине недели прогнозируют максимум +15 градусов, с четверга температура также начнет снижаться и достигнет +5 градусов. В выходные слабый снег и +8 градусов.

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