Южноуральцам напомнили о штрафах за незаконный сруб деревьев

Региональное ГУ лесами проводит рейды совместно с полицией.

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Новогодние праздники всё ближе, и многим жителям Челябинской области уже не терпится поставить в квартире зелёную хвойную красавицу. А поскольку рубка деревьев уже началась, Главное управление лесами Челябинской области вместе с подведомственными предприятиями усилило контроль во избежание причинения ущерба лесному массиву.

Лесные инспекторы вместе с сотрудниками полиции проводят рейды там, где возможны незаконная рубка и провоз новогодних деревьев. Кроме того, в ближайшее время для предотвращения незаконных вырубок молодняка будут организованы стационарные посты.

Начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин напоминает, что за самовольно срубленные деревья гражданам грозит административный штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей.

«Помимо штрафов, „черный“ лесоруб обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма составит пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьёй 260 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконная рубка лесных насаждений“). Максимальное наказание по данной статье — шесть лет лишения свободы»,— добавил Алексей Шабунин.

Кроме того, если при вырубке применялись транспортные средства или различные механизмы, то размеры штрафов увеличиваются, а использованная техника конфискуется вместе со срубленными деревьями.