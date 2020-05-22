Рабочие пьяные, документов нет: жители «Паркового» пожаловались на незаконную вырубку деревьев

Неизвестные уничтожали сосны и березы.

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В микрорайоне «Парковый» жители пожаловались на незаконную вырубку напротив улицы Хариса Юсупова. Депутат гордумы Дмитрий Григорчик отреагировал на сообщения и выехал на место. Там он встретил несколько человек, которые без рабочей формы и разрешающих документов ликвидировали деревья.

По словам депутата, рабочие находились в состоянии алкогольного опьянения. Увидев камеру, они разбежались, бросили пилы и велосипед. Объяснить, на каких основаниях они осуществляли вырубку, они не смогли. Документы показать тоже не смогли. Утверждали, что получили «заказ» через соцсети.

«Сказали, их наняли и сказали рубить. Снесли сосны, березы, десятки деревьев. Ранее в том районе в 2018 году началась скандальная стройка многоэтажки, против которой были все жители, и, по мнению жителей, никаких публичных слушаний не было. Теперь в связи со стройкой этого дома, я предполагаю, рубят лес дальше, под дорогу или под коммуникации», — рассказал сайту «Первый областной» депутат гордумы Дмитрий Григорчик.

Также он добавил, что на место вызвали участкового, чтобы зафиксировать количество деревьев.