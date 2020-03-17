«Могут на голову кому-то упасть»: санитарную вырубку проведут в челябинском бору

Работу завершат до майских праздников.

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В Челябинском бору планируют провести санитарную вырубку деревьев. Засохшие сосны опасны для молодых насаждений, многие молодые деревца погибли от жуков-короедов. С наступлением тепла насекомые перейдут на здоровые растения. А летом сухостой опасен и для людей.

«Городской бор является также территорией, где очень много посетителей, чтобы не случилось несчастного случая, деревья могут на голову кому-то упасть, поэтому и проводятся», — прокомментировал начальник городского пожарно-производственного участка Ерлан Баймухамбетов.

До майских праздников деревья должны вырубить и вывезти из бора, чтобы не произошли пожары. А вскоре на их месте появятся молодые саженцы. Таким же образом организуют работу в Каштакском бору.