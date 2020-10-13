Незаконную вырубку в Шабуровском заказнике зафиксировали в региональном минэкологии

Данные о сносе деревьев будут переданы в природоохранную прокуратуру.

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Сотрудники министерства экологии Челябинской области зафиксировали незаконную вырубку леса в Шабуровском заказнике. Информацию о незаконных работах на данной территории также сообщают и представители Челябинского регионального Общероссийского народного фронта.

«Южноуральский заказник превратили в источник дохода. Это выявили активисты ОНФ в ходе мониторинга на предмет нарушений в лесах. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить действия предпринимателя Николая Федорова и главы Шабуровского сельского поселения Андрея Релина», — отмечают представители ОНФ.

Информацию подтвердили в министерстве экологии Челябинской области. В ходе рейдов по территориям в Шабуровском заказнике уже были зафиксированы факты незаконной рубки деревьев.

«В мае этого года специалисты минэкологии выявили первую незаконную рубку на территории заказника. Тогда на нарушителя, спилившего деревья, завели административное дело и привлекли к ответственности. Совсем недавно, 6 октября, в ходе рейдового мероприятия было выявлено аналогичное нарушение, составлен акт. В настоящее время все материалы переданы в природоохранную прокуратуру для проведения проверки и привлечения всех виновных к наказанию», — комментирует ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Кроме того, региональное министерство экологии будет настаивать на том, что глава Шабуровского поселения должен быть привлечен к ответственности за выдачу разрешения на снос деревьев.