Жителям Челябинска подарят новый сквер в центре города

Общественное пространство подойдет для отдыха и работы

В центре Челябинска стартовал масштабный проект благоустройства. В самом сердце города появится современный сквер для отдыха, работы и встреч. Новое общественное пространство развернется возле здания по адресу Коммуны, 87. Инициатором проекта выступила компания Napoleon IT, а реализацией занимается администрация Челябинска. Цель — создать комфортное и продуманное место — тихое, уютное и отвечающее повседневным потребностям жителей, сообщили ИА «Первое областное» авторы идеи. Особенность будущего сквера — его расположение: территория будет окружена зданиями с трех сторон. Это создаст атмосферу защищенности и уединения, что редко встречается в центральной части мегаполиса.

Пространство проектировалось с учетом современных запросов горожан. Здесь появятся разнообразные зоны для спокойного отдыха и релаксации, неформальных встреч с друзьями и коллегами, работы с ноутбуком на свежем воздухе, чтения и уединенного времяпрепровождения. Такой формат особенно оценят специалисты, занятые в цифровой сфере: он дает возможность гибко выбирать место работы — не ограничиваясь офисом. Но новыми городскими пространствами пользуются не только IT‑специалисты: они становятся точками притяжения для самых разных групп населения. Подобные пространства не просто украшают город, а формируют среду для общения, обмена идеями и запуска новых инициатив.





Концепция благоустройства была разработана несколько лет назад и безвозмездно передана городу. Компания Napoleon IT профинансировала создание визуальных материалов и проектной документации. Это пример эффективного участия бизнеса в развитии городской среды.

«Мы всегда стараемся поддерживать Челябинск и участвовать в развитии городской среды. Для нас важно, чтобы в городе появлялись пространства, где людям действительно комфортно находиться — отдыхать, работать и общаться. Для специалистов в IT и других цифровых профессиях такие места становятся частью рабочей среды: идеи, проекты и команды все чаще формируются вне офисов, и город может этому способствовать»,— отметил сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов.

Создание сквера на Коммуны, 87 идет в рамках комплексной программы реновации центра Челябинска. Проект призван сделать город более удобным, современным и дружелюбным для всех жителей — от студентов до профессионалов, от семей с детьми до любителей спокойных прогулок. Открытие нового общественного пространства станет еще одним шагом к формированию в Челябинске комфортной городской среды, где сочетаются традиции, инновации и забота о качестве жизни горожан.

В 2025 году проект этого сквера стал одним из победителей Всероссийского онлайн-голосования. Отметим, что в Челябинской области уже проводится голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году. Поддержать проект можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru и в приложении «Госуслуги Решаем вместе» до 12 июня. В 2026 году в регионе проведут благоустройство 141 зоны отдыха и 9 дворов. Всего в Челябинской области привели в порядок более 2000 общественных пространств. Работы идут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».