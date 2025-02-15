В Челябинске благоустроят еще несколько территорий в 2025 году

Это площадки вблизи жилых домов

Жителям Челябинска предлагают выбрать дополнительные общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году. Голосование на платформе обратной связи уже стартовало и продлится до 23 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Благодаря экономии по торгам появилась возможность реализовать еще несколько проектов, а каких именно — решать горожанам»,— уточнили в мэрии.

На портале «Госуслуги» представлено восемь вариантов, проголосовать можно за все. В числе предлагаемых для благоустройства территорий — площадки вблизи жилых домов: в районе дома № 57 по улице Ворошилова, у дома № 78 на Комсомольском проспекте, на Агалакова, 50, Первой Пятилетки, 10 и другие. Как отмечают в мэрии, на некоторых нередко появляются незаконные автостоянки и киоски.

Проголосовать можно на платформе обратной связи.

Напомним, всего в 2025-м в Челябинске планируют благоустроить 80 территорий, семь из которых по программе «Формирование современной городской среды», еще 73 — по программе инициативного бюджетирования.