В Челябинской области благоустроили 151 общественное пространство

В голосовании за территории приняли участие более 600 тысяч южноуральцев

В Челябинской области, как и во всей России, активно ведется работа по благоустройству общественных территорий. В 2025 году более 600 южноуральцев приняли участие в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это позволило благоустроить 140 общественных пространств и 11 дворов. Кроме того, благодаря инициативному бюджетированию жители региона реализовали более 600 локальных проектов, из них 245 — объекты благоустройства.

Кроме того, на Южном Урале завершили реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Например, «Галереи скверов» в Сатке, набережной «Золотой старт» и «Парка автозаводцев: новая культура отдыха» в Миассе, проекта «Энергия воды» по благоустройству территории пруда в Озерске.

«Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды за время проведения зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития малых населенных пунктов. Важно, что в этот процесс вовлечены сами жители и профессиональное сообщество. Таким образом, конкурс позволяет создавать именно те места, в которых нуждаются люди. С 2019 года на сегодня реализовано более 1,1 тысячи проектов-победителей, и эта работа продолжается», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

За время проведения конкурса в России было отобрано 1609 проектов. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».