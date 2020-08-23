Жителя Снежинска задержали со значительной массой наркотика

Мужчине грозит до трёх лет тюремного заключения.

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В Снежинске Челябинской области прогуливающегося мужчину остановили сотрудники полиции. И не зря: у мужчины обнаружили запрещённое вещество. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Наркотик весом около 40 граммов местный житель 1981 года рождения хранил в полимерном пакете. Мужчина заверил правоохранителей, что приобрёл его для личного употребления. В ходе исследования специалисты установили, что запрещённым веществом является маковая солома.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи — три года лишения свободы»,— рассказали в ведомстве.

В отношении жителя Снежинска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.