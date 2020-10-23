Жителя Пласта отправят в колонию за жестокую расправу над сожительницей

Мужчина признал свою вину.

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В Пласте суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В конце декабря прошлого года между мужчиной и его сожительницей произошла ссора. В ходе конфликта он нанес женщине множество ударов ногами и руками по голове и телу. Потерпевшая вскоре скончалась от тупой травмы груди.

«В ходе судебного заседания обвиняемый вину в совершении преступления признал. Судом ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отбывать назначенное наказание он будет в колонии строгого режима.