Забил битой и поджег: за жестокое убийство суд вынес приговор жителю Магнитогорска

Потерпевший скончался в больнице.

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Суд вынес приговор жителю Магнитогорска, который расправился со своим знакомым. Он признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью общественно опасным способом с целью скрыть другое преступление, умышленном причинении легкого вреда здоровью и уничтожении имущества.

Вечером 18 сентября прошлого года мужчина находился в гостях у своего знакомого в одном из домов Магнитогорска. В ходе ссоры, он избил хозяина жилища деревянной битой, причинив легкий вред здоровью. На этом злоумышленник не остановился и, решив скрыть следы преступления, поджег вещи в квартире, затем скрылся.

«Пожар был потушен сотрудниками МЧС. Потерпевший скончался в лечебном учреждении от полученных ожогов и отравления продуктами горения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Виновному назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.