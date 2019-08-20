Жителя Башкортостана, укравшего багаж у челябинки, нашли в его же доме

Злоумышленника обнаружили благодаря записям с камер видеонаблюдения аэропорта Баландино.

Житель Башкортостана украл у челябинки багаж на 40 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

По данным правоохранительных органов, 26 июля одна из пассажирок самолета «Москва-Челябинск», по прилету в Баландино не нашла свой багаж на транспортной ленте, после того, как отлучилась встретить автомобиль. О пропаже сообщила сотрудникам отдела транспортной полиции в аэропорту Челябинска о пропаже багажа.

После проверки записей с камер видеонаблюдения, а также опроса свидетелей произошедшего и работников аэропорта, правоохранители выяснили, кто украл багаж на сумму 40 тысяч рублей. Им оказался 38-летний уроженец Башкортостана, которого сотрудники полиции застали с поличным в его же доме.

«Мужчина летел этим же рейсом. В зоне выдачи багажа он обратил внимание на сумку, которая несколько раз проехала по круговой транспортерной ленте. Убедившись, что владельца сумки поблизости нет, злоумышленник забрал чужой багаж и уехал. Позднее он был задержан по месту жительства. Во время проведения обыска дома у подозреваемого, полицейскими были обнаружены и изъяты похищенные вещи потерпевшей», — заявили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

На злоумышленника сотрудниками отдела транспортной полиции было заведено уголовное дело по статье о краже.