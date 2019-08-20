Южноуральца осудили за двойное убийство и изнасилование

Убийце уже вынесли приговор.

Жителю Карталов Челябинской области, совершившему двойное убийство и изнасилование несовершеннолетней, вынесли приговор. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщили сегодня, 20 августа, в пресс-службе Челябинского областного суда.

Известно, что ранее не судимый 40-летний Алексей Городилов вечером 5 июля 2018 года отправился вместе с супругой и младшим ребенком в гости к знакомой, где употребил большое количество алкоголя. Там же присутствовала и 16-летняя дочь хозяйки квартиры. Ближе к ночи семья вернулась домой, однако Алексей, выпив ещё одну бутылку водки, решил вернуться в квартиру знакомой с целью вступления в половую связь с девушкой. В качестве предлога мужчина сказал семье, что хочет забрать оставшийся алкоголь.

«Осужденный понял, что девушка не вступит с ним добровольно в интимную связь, поэтому, чтобы избежать свидетелей, сначала убил спящую мать девушки одним ударом ножа в грудь, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Желая скрыть преступление, мужчина повалил девушку на пол, душил ее и впоследствии нанёс не менее 71 ножевого удара в грудь. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате острой массивной кровопотери», — сообщили в ведомстве.

В суде Алексей Городилов полностью признал свою вину. Кроме того, он явился с повинной и всячески помогал расследованию преступления. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние, наличие несовершеннолетних детей и состояние психического здоровья. В качестве отягчающих — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

«Челябинским областным судом Алексею Городилову вынесен приговор. Он признан виновным по пунктам „а“, „д“, „к“ части 2 статьи 105 УК РФ „Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение с угрозой убийством“, а также по пункту „а“ части 3 статьи 131 УК РФ и пункту „а“ части 3 статьи 132 УК РФ „Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством в отношении несовершеннолетней потерпевшей“», — добавили в пресс-службе областного суда.

По решению суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 23 года с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ.