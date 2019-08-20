У ледовой арены «Трактор» челябинцы услышали громкий хлопок

Жители Северо-Запада Челябинска проснулись от громкого звука.

Жителей Северо-Запада Челябинска взбудоражил странный хлопок сегодня, 20 августа. Об этом обеспокоенные горожане написали в социальных сетях.

Жильцы домов в ЖК «Ньютон» и других находящихся у ледовой арены «Трактор» сегодня утром проснулись от необычного громкого звука. От хлопка у припаркованных машин сработала сигнализация. Жильцы вызвали аварийные службы, но по приезду на место инцидента сотрудники пожарной охраны не обнаружили источников и последствий хлопка.

«Сегодня утром в пожарную часть Челябинска поступило сообщение от очевидцев. На место лесонасаждения у ледового дворца „Трактор“ и ЖК „Ньютон“ были направлены наши силы и средства. Бойцами была обследована вся территория. Признаков тления, возгорания, а также углубления и воронки найдено не было», — заявили в пресс-службе управления МЧС по Челябинской области.

В комментариях под постом о хлопке некоторые пользователи предположили, что громким звуком мог оказаться гром, поскольку сегодня утром был сильный дождь.