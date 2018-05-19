/ Туристы заполонили улицы Виндзора перед свадьбой британского принца Гарри

Церемония традиционно будет идти в прямом эфире.

Сегодня весь мир будет прикован к экранам компьютеров и смартфонов: в Виндзорском замке состоится свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Это событие — большой шаг к пересмотру консервативных устоев, которые поколениями соблюдала королевская семья. Ведь невеста не британка и не монаршая особа, она уже была замужем ранее. Больше это не смущает Виндзоров.

Уже сейчас улицы небольшого по площади Виндзора заполонили туристы. Они хотят посмотреть на важное событие, а также увидеть приглашенных гостей. Среди них не только близкие молодоженов, но и звездные актеры, музыканты и спортсмены.

Пара пообещала свадьбу, сконцентрированную на веселье, радости и шансе отпраздновать все с публикой. Церемония будет сочетать британские традиции с американским евангельским пением. — сообщает The Telegraph.

Официальная часть свадьбы принца Гарри и Меган Маркл начнется 19 мая в 13:00 (по Москве). Традиционно событие будет транслироваться на официальном YouTube канале королевской семьи.