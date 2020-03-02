Жительницу поселка Роза госпитализировали с подозрением на коронавирус

Женщина находится в инфекционном отделении Еманжелинска.

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С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали жительницу Коркинского района, женщина недавно вернулась из Италии с признаками ОРВИ.

«Мы провели уже двукратное обследование, коронавирус не подтвердился, она долечивается с ОРВИ», — сказала и. о. главного врача городской больницы № 1 Наталья Сапрыгина.

Пациентка находится в карантине, она помещена в отдельный бокс, на 10-й день от момента госпитализации ей проведут третий тест, после которого можно будет говорить о выписке.

Получение результатов теста занимает порядка пяти часов, проводятся исследования только в лабораторных условиях, но скоро новосибирские ученые презентуют портативный и быстрый тест для выявления вируса.