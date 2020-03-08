Мероприятия по профилактике коронавируса продолжаются в Челябинской области

Более трёхсот человек остаются под наблюдением медиков.

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В Челябинской области продолжают проводить профилактические мероприятия коронавирусной инфекции. Светлана Лучинина, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области, рассказала, сколько человек на сегодняшний день находятся под наблюдением и из каких стран.

«Мероприятия по медицинскому наблюдению осуществляются за прибывшими из КНР, Южной Кореи, Ирана и Италии. Всего взято под наблюдение медицинскими организациями 807 человек, в том числе 292 гражданина КНР, 5 граждан Южной Кореи, 11 граждан Ирана, 20 граждан Италии. На сегодняшний день 502 человека, в том числе 242 гражданина КНР, сняты с наблюдения. По присмотром врачей остаются 305 человек, в их числе 50 граждан КНР, 5 граждан Южной Кореи, 11 граждан Ирана и 20 граждан Италии»,— рассказала Светлана Лучинина.

Также она отметила, что на территории Челябинской области случаев заболевания коронавирусной инфекции не выявлено.

Как сообщают представители Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день вирус охватил уже более 95 стран мира. Всего заболели 103 830 человек, 3522 умерли и 55 812 выздоровели. Из-за распространения инфекции в Италии власти страны приняли решение изолировать Ломбардию и Венето, являющиеся очагами распространения коронавируса. Кроме того, все учебные учреждения в стране закрыты до 15 марта.