Жительницу Миасса, прилетевшую из Италии, поместят в карантин через суд

Ранее она отказывалась это сделать без подтверждающих документов.

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В пятницу, 6 марта, стало известно о жительнице Миасса Ларисе Ясневой, которая прилетела из Италии, отказалась проходить 14-дневный карантин и сдавать анализы. Напомним, что в этой стране активно распространяется коронавирус, что стало причиной закрытия на карантин всего государства.

«Путём переговоров добились, что на следующий день она всё-таки сдаст анализы и будет осмотрена. На утро женщина передумала. Телефон с тех пор не берет. Дверь не открывает. В ежедневном режиме по два-три раза (утром, днём и вечером) к ней приходят врачи и медсёстры, участковый», — сообщили в региональном минздраве со ссылкой на миасских коллег.

В итоге главный государственный санитарный врач по городу Миассу, Карабашу, Чебаркулю, Чебаркульскому и Уйскому районам управления Роспотребнадзора Челябинской области Владимир Береснев подал иск в суд, чтобы женщину в недобровольном порядке госпитализировали в медицинскую противотуберкулезную организацию.

Суд удовлетворил иск, жительница Миасса должна быть принудительно помещена в бокс инфекционного отделения на базе ММЦ «Северный» для дальнейших обследований.

Если до этого Лариса активно сотрудничала со СМИ, даже пустила в свою квартиру представителей медиахолдинга ОТВ, то в данный момент она выключила мобильный телефон и связаться с ней невозможно. Дверь в квартире никто не открывает. В суд жительница Миасса также не явилась.

Ситуация осложняется тем, что Лариса Яснева летела из Италии до Москвы в одном самолете с мужчиной, у которого заболевание коронавирусом Covid-19 подтвердилось.

Отметим, что по последним данным, в Италии заражено около 10 тысяч человек, 463 из них погибли. В стране введены жесткие запреты, в том числе, ограничили передвижение по стране. Всего же в мире заражено более 114 тысяч человек, из них 4 тысячи умерло, выздоровели более 64 тысяч. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что угроза пандемии стала очень реальной.