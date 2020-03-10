Челябинка с симптомами коронавируса не может добиться медпомощи

При перелёте из США её не проверяли тепловизором в аэропортах России.

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В редакцию «Первого областного» сегодня, 10 марта, обратилась жительница Челябинска Наталья (имя изменено по просьбе девушки), которая 5 марта прилетела в родной город из Лос-Анджелеса, США, с пересадкой в Москве.

Отметим, что в Соединённых Штатах Америки на данный момент зарегистрировано 607 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. 22 из них закончились летальным исходом. И Наталья предполагала, что все рейсы, пребывающие из заражённых стран, должны тщательно осматриваться, а пассажиров обязаны проверить тепловизором на повышенную температуру тела.

Только ни в Москве, ни в Челябинске Наталью не проверяли. Но через 3-4 дня после прилёта, у неё начались симптомы болезни. Сначала поднялась температура.

«Долго болела голова, температура до вечера 9 марта держалась на отметке 37 градусов. Сегодня ночью она упала, но утром начала вновь подниматься, только уже до 38 градусов», — рассказала Наталья корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Также она сообщила, что пыталась вызвать скорую помощь, сообщив, что прилетела из США, где бушует коронавирус. Но диспетчер ей ответил, что из-за температуры 37-38 врачи просто не поедут к ней, и посоветовала обратиться к участковому терапевту.

«Вызвала «скорую», потому что решила перестраховаться. Ведь в Америке на данный момент, если у тебя температура уже 37 градусов, сразу же госпитализируют и абсолютно бесплатно. Хотя медицина в США очень дорогая», — делится Наталья.

На данный момент девушка находится дома, старается не контактировать с людьми. Но за те дни, что температура не повышалась, она успела встретиться с большим количеством людей, и Наталья за них беспокоится.

На момент публикации челябинке удалось вызвать участкового терапевта, который выписал ей рецепт на лечение антисептиком и лёгким противовирусным и противовоспалительным препаратом.