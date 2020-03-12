Семь лет южноуралец скрывался от правосудия

Тем не менее, ему придется ответить за совершенное преступление.

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Участника разбойного нападения, совершённого в 2012 году, будут судить в Увельском районе Челябинской области за кражу и побои. Мужчину задержали только в декабре 2019 года.

Известно, что в сентябре 2012 года 57-летний житель Увельского района и три его соучастника взломали замок зернотока агрофирмы. Проникнув внутрь, они избили монтировкой и связали сторожа, заклеили ему рот и глаза скотчем, связали руки и ноги, а затем совершили сразу две кражи: забрали его мобильный телефон и угнали трактор стоимостью около 252 тысяч рублей.

Троих соучастников разбоя поймали сразу же и осудили ещё в 2013 году, четвёртый же около семи лет скрывался от следствия.

«Прокуратура Увельского района утвердила обвинительное заключение в совершении преступления по части 3 статьи 162 УК РФ „разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере“»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело в отношении беглеца было выделено в отдельное производство. Теперь разбираться в нём предстоит Увельскому районному суду.