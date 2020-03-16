Жительница Миасса, скрывавшаяся после прилета из Италии, прошла обследование на коронавирус

До этого класс, в котором учится ее ребенок, успели закрыть на карантин.

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В Миассе Челябинской области на карантин закрыт класс, в котором учится ребенок женщины, отказавшейся сдавать анализы на коронавирус после поездки в Италию. Лариса Яснева объяснила, что не видит необходимости в обследованиях. Представители Роспотребнадзора несколько раз пытались добиться встречи с ней, а в итоге вынуждены были обратиться в суд, чтобы принудительно обследовать женщину на наличие инфекции.

Все то время, которое Яснева скрывалась от врачей и правоохранительных органов, ее сы посещал школу. Родители его одноклассников были возмущены и обеспокоены происходящим, это привело к тому, что класс в школе № 10, где учится мальчик, закрыли.

«Мы оперативно написали заявление, о том что переводим детей своего класса на дистанционное обучение с 10 по 14. Начали проявляться признаки ОРВИ у детей, администрация школы решили продлить карантин до 19 марта», — рассказала сайту «Первый областной» мама одного из детей, обучающихся в этом классе Елена Боровкина.

Тем временем, Ларису Ясневу успели найти и принудить сдать необходимые анализы.

«Женщина эта нашлась, биологический материал был получен, результат — отрицательный», — сообщил сайту «Первый областной» заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин.

На данный момент лицам, нарушающим карантинные меры может грозить уголовная ответственность за несоблюдение мер профилактики. Если вы вернулись из страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой по коронавирусной инфекции, необходимо позвонить на горячую линию Минздрава, по номеру телефона: 8 351 240 15 16. Нужно оставаться дома, специалисты придут к вам, чтобы осмотреть, взять анализы и дать больничный лист на 14 дней. Если вы прилетели из мест, где зафиксированы заболевшие коронавирусом, вам также необходимо позвонить на горячую линию, самоизолироваться на 14 дней, к вам также приедут специалисты, чтобы выдать необходимые документы.