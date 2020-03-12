«Утверждает, что все здоровы»: женщина, вернувшаяся из Италии, не открывает врачам

С медиком через домофон говорила мама жительницы Миасса.

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В Миассе медики продолжают предпринимать попытки, чтобы встретиться с местной жительницей, которая недавно вернулась из Италии и отказывается проходить карантин в связи с угрозой заражения коронавирусом. Мама женщины утверждает, что дочь временно переехала, а также утверждает, что все члены семьи здоровы.

«Лично я еще с ней не встречалась. Слышала ее разговор с моей заведующей, когда она рассказывала, что мы ущемляем ее права. Со мной на контакт не идет, пока ее не смогла на этом адресе застать. Я с 6 числа ежедневно посещаю этот адрес. После праздника с мамой общаемся. Она рассказывает, что дочь ее здесь не проживает. Утверждает, что все они здоровы: и дочь, и сын. В присутствии органов правопорядка позавчера мы пытались выяснить, где она находится. Адрес она маме не сообщила, сказала, что снимает где-то жилье», — рассказала участковый терапевт Елена Строгальщикова.

Медработник подчеркнула, что нужно помнить не только о своих правах, но и ответственно относиться к безопасности других. Ведь если у человека нет симптомов заболевания, это не значит, что он не является носителем.

«Это человек, который контактировал с больным коронавирусной инфекцией. Из-под медицинского наблюдения мы ее не упустим до той поры, пока не убедимся, что она не является носителем. Как показывает мировая практика, случаи выявления были и на 30-й день в том числе», — прокомментировала замдиректора Роспотребнадзора региона Светлана Лучинина.

Напомним, жительница Миасса вернулась из Италии, где распространен коронавирус. Однако она отказывается сдавать необходимые анализы и проходить карантин.