Жительницу Коркино с пневмонией не госпитализировали в больницу

Региональный Минздрав разъяснил, почему врач может оставить больного лечиться дома.

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Каждый день коронавирусом в Челябинской области заболевают не менее 130 человек. И у многих из них развивается ковидная пневмония. Конечно, такие пациенты сразу попадают в больницы, там для них, на всякий случай, готовы кислородные баллоны и аппараты ИВЛ.

Но как обстоят дела с теми, кто болеет обычной пневмонией, не вызванной коронавирусной инфекцией? В редакцию сайта «Первый областной» обратилась жительница Коркино Олеся. Она рассказала, что уже несколько дней страдает от пневмонии и никак не может добиться госпитализации в больницу.

«Сначала у меня была небольшая температура, затем уже и дышать стало тяжело. Врач приходил, осматривал, выписал лекарства и сказал лечиться дома. Только потом на третий день стало хуже, я позвонила в „скорую“, у меня уже сильно болел бок. Не могу лежать даже, боли адские. В итоге выявили двустороннюю пневмонию и жидкость в легких. Анализ на коронавирус был отрицательный», — сообщила Олеся корреспонденту «Первого областного».

При этом дыхание у женщины хорошее, ее оставили на амбулаторное лечение с постоянным наблюдением врача. Но Олесю это не устроило, и она пыталась добиться госпитализации, ведь дома ей находиться было тяжело.

И как разъяснили в региональном Минздраве, пневмонию действительно можно пролечить дома, как и при многих заболеваниях. Главное здесь — строго следовать рекомендациям врачей и принимать все необходимые лекарства.

«С текущим заболеванием вполне возможно находиться дома и получать полное медицинское лечение. Если речь здесь идет именно не о ковиде, и если температура не зашкаливает, и в принципе нет страшной симптоматики. Следует прислушаться к лечащему врачу. А при любых осложнениях, конечно, вызывать „скорую“», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Поэтому схема госпитализации больных с пневмонией не особо поменялась на фоне пандемии коронавируса. Многие болезни также продолжают лечить амбулаторно, в том числе и пневмонию, если поражение легких небольшое. Врач следит за общим состоянием пациента и спокойно может лечить его дома. Медицинские работники практически круглосуточно находятся на связи со своими пациентами и готовы оказать помощь.

«Многие начинают настаивать на госпитализации. Их, конечно, госпитализируют, но через пару дней им становится легче, и они начинают проситься быстрее выписаться домой, а также просто начинают нарушать режим. Здесь врач отвечает полностью за своего пациента, поэтому он не будет подвергать его опасности. Видя клиническую картину, врач может определить, что лечение может пройти дома», — добавили в Минздраве.

Больницы в любом случае работают в штатном режиме для оказания помощи. При этом есть четкое разделение между тяжелыми больными и теми, кто спокойно может пролечиться дома.