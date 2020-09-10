«Вынуждены сидеть в коридоре в очереди даже ночью»: пациенты ковидного госпиталя в Магнитогорске жалуются на качество лечения

Речь идет об инфекционном отделении, куда госпитализируют жителей с диагнозом «пневмония».

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В Магнитогорске пациенты первого инфекционного отделения ГАУЗ «Городская больница № 2» жалуются на качество лечения. По их словам, в переполненном отделении не хватает оборудования, которое необходимо для поддержания их состояния. Больные с диагнозом «пневмония» вынуждены стоять в очереди даже ночью, чтобы подышать кислородом.

«Отделение переполнено. И на все отделение один аппарат ИВЛ. Люди, чтобы подышать, вынуждены сидеть в коридоре в очереди даже ночью. Заметьте, это люди с температурой», — сообщает пациентка инфекционного отделения Ольга Дусметова.

Кроме того, женщина отмечает, что персонал больницы уходит на длительную пересменку, а также может опоздать и прийти не к началу рабочего дня.

«В отделении бардак: пересменки по полтора-два часа, два раза в день. Это означает, что два раза в день на два часа больные остаются без возможности получить неотложную помощь. Два дня назад умер мужчина, как раз в такую пересменку. Сегодня младший медперсонал появился на рабочем месте только в 10:30», — рассказывает пациентка.

На жалобу Ольги Дусметовой ответили в администрации Магнитогорска.

«По информации от руководства учреждения, весь медицинский персонал выходит на работу строго по часам, определенным для „красной“ зоны, и всегда находится на своих местах. Если сотрудник не в поле зрения конкретного пациента, значит, что он в данный момент выполняет работу в другой палате или в процедурном кабинете. Аппараты ИВЛ не стоят в коридорах отделения, данным оборудованием оснащается только реанимация. Видимо, речь идет о кислородном концентраторе», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, сотрудники мэрии отметили, что в ближайшее время городская больница № 2, в рамках спонсорской помощи, ожидает поступления еще одного кислородного концентратора.