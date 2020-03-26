Жительницу Челябинской области осудили за комментарий в социальных сетях

Полиция посчитала её высказывание оскорбительным.

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Жительница Сосновского района Челябинской области воспротивилась открытию карантинного центра для прибывающих из Китая граждан на территории пансионата «Утёс» в селе Ужовка, о чём написала в одной из групп в социальных сетях. В ходе мониторинга сетей сотрудники полиции заметили её негативное высказывание.

Инцидент произошёл в феврале 2020 года. Местная жительница оставила в соцсетях комментарий, в котором открыто высказала своё негативное мнение как в отношении открытия карантинного центра, так и в отношении прибывающих туда граждан Китая. Обнаружив комментарий, полицейские посчитали, что его содержание оскорбляет жителей КНР.

«Опубликованная информация содержала субъективную оценку действий местных жителей на решение об открытии центра по временной изоляции прибывающих из зарубежных стран граждан, имеющих признаки заболевания. В комментариях к данному посту содержались негативные высказывания в адрес группы лиц по национальному признаку»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

А там, где оскорбление, там и статья: собрав все доказательства, полицейские направили их в Сосновский районный суд. А там женщину признали виновной по статье в возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства и обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.