Полиция вышла на проверки соблюдения карантина в Челябинске

Сегодня уже состоялись первые визиты.

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С сегодняшнего дня полицейские Челябинской области совместно с представителям Роспотребнадзора и Минздрава проверяют соблюдение режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы. Данные «рейды» проводятся в рамках исполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка.

«С целью обеспечения безопасности и сохранности здоровья задействованным в мероприятиях сотрудникам полиции выданы медицинские маски и перчатки. Проверка соблюдения гражданином условий самоизоляции будет осуществляться трижды в течение установленного срока»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент на территории Челябинской области на карантине находятся около трёх тысяч человек. И если кто-то из них решит нарушить карантинный режим, то информация сразу же поступит в профильные структуры. А следом и наказание.

«Южноуральцы, допустившие нарушения, будут привлекаться к административной ответственности в соответствии со статьями 6.3, 19.4, 19.5 КоАП РФ. За нарушение законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафов либо приостановки деятельности для юридических лиц. Кроме того, статьей 236 УК РФ РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет»,— добавили в ведомстве.

Отметим, что подобные «рейды» полицейские совместно с Минздравом и Роспотребнадзором будут проводить ежедневно.