Южноуральца осудили за фейковую информацию о коронавирусе

Молодой человек написал ложную новость в комментариях под постом в паблике.

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В Троицке Челябинской области местный житель решил пошутить и в социальных сетях распространил фейковую новость о коронавирусе. Ложную информацию обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей.

Известно, что 19-летний житель Троицка в комментариях к одному из постов написал, что в одном из медицинских учреждений в душевой заперты несколько человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Проведя проверку, правоохранители обнаружили обман.

«В отношении молодого человека составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП „злоупотребление свободой массовой информации“. Материалы проверки направлены в Троицкий городской суд, который назначил троичанину наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. В настоящее время фейковая информация удалена»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Позже южноуралец также посредством комментариев принес свои извинения и написал о том, что публикация была шуткой.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о том, за распространение ложной информации о коронавирусе предусмотрена административная ответственность, и советуют гражданам внимательнее относиться к публикуемой информации и не вводить людей в заблуждение фейками.