Медики будут проверять тех, кто сидит на карантине, вместе с сотрудниками полиции

Алгоритм сотрудничества ведомств уже подписан.

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В Челябинской области медицинские работники будут проверять людей, находящихся на карантине, вместе с сотрудниками полиции. О том, что правоохранители будут сопровождать врачей, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Межведомственное посещение южноуральцев на карантине начнется в ближайшее время.

«Прописаны алгоритмы сотрудничества правоохранительных органов с медицинскими работниками. Участковые будут работать с соседями по сбору информации о соблюдению карантинных мероприятий. Вчера был подписан алгоритм совместной работы министерства здравоохранения и ГУ МВД России по Челябинской области. Уже сегодня состоятся первые выходы», — подчеркнула Ирина Гехт.

Для этого сотрудников полиции обеспечат средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками и перчатками.