/ В Челябинск на цыганскую свадьбу украли подростка из Нижнего Новгорода

Мама пропавшей девочки уверена, что ее собираются выдать замуж.

Юную жительницу Нижегородской области ищут на Южном Урале. 16-летнюю Регину Ангарову могли увезти в Челябинск неизвестные люди. Как рассказала мама девочки, Регина еще летом познакомилась с мальчиком-цыганом в Сети. Не исключено, что именно его семья причастна к исчезновению ребенка. Ведь со 2 сентября Регина уже несколько раз звонила маме, но разговор прерывала женщина, спутница ребенка, и начинала ругаться.

Около полуночи раздался звонок с незнакомого номера: «Мама, не волнуйся. Я уехала выходить замуж. Мы уже подъезжаем к Челябинску», — успела сказать Регина. После трубку перехватила незнакомая женщина. Она стала просить маму Регины не волноваться. Следующий звонок был 6 сентября. Опять с незнакомого номера. Все номера Татьяна Владимировна передала сотрудникам правоохранительных органов. От них она узнала, что сим-карты зарегистрированы в разных регионах: Тамбов, Саратов. По словам женщины, люди, которые увезли Регину — цыгане. — передает издание «Нижний Новгород Онлайн».

Проверку по факту исчезновения Регины Ангаровой начали следователи. Девочки нет уже 1 месяц и 10 дней. Она пропускает занятия в техникуме.

В настоящее время следователи СК и оперативные сотрудники полиции отрабатывают, в том числе, версию о том, что пропавшая студентка намеревалась выйти замуж по цыганским обычаям и может находиться в Челябинске или Самаре. — прокомментировали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Нижегородской области.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы длинные темно-русые, глаза карие.

Была одета: юбка черного цвета, длинная, трикотажная кофта с длинным рукавом черного цвета, балетки коричневого цвета.

Всем, кто знает, где находится Регина Ангарова, нужно передать информацию следователям: 8 920 069 59 87.