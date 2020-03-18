Жительнице Челябинска поставили диагноз «коронавирус» на дому

Официально заболевание не подтвердили.

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В Челябинске женщине без анализов диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Недавно Наталья вернулась в Челябинск из Москвы, после чего почувствовала легкое недомогание. Когда симптомы усилились, она обратилась к врачам.

«У мамы началось жжение в груди, она плохо себя чувствовала. Она обратилась к врачам, они приехали к ней и сказали, что вполне возможно, вы заражены коронавирусом и уже переболели им, это остаточные явления», — рассказал сын Натальи Тимофей.

По его словам, каких-то специальных тестов женщине не проводили, не госпитализировали, не предлагали дообследование.

В пресс-службе ведомства сообщили, что поставить подобный диагноз без специального обследования — невозможно.