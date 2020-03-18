В школах Челябинской области объявили свободное посещение

Студенты начнут учиться дистанционно.

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В Челябинской области вводят ограничительные меры. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в рамках заседания регионального штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

«С 19 марта в школах Челябинской области — свободное посещение занятий по заявлению родителей. Подать заявление можно в электронном виде. Для тех, кто останется дома, будет доступно дистанционное обучение», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, все вузы региона переходят на дистанционное обучение. Цель данной меры — минимизировать контакты.

Детские сады на территории Челябинской области продолжают работать в штатном режиме.