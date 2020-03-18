Челябинка, которой поставили на дому диагноз «коронавирус», неправильно поняла медиков

Администрация пообщалась с фельдшером, посетившим пациентку.

Послушать 00:00

В администрации Челябинска прокомментировали ситуацию с женщиной, сын которой сообщил, что его мать заразилась коронавирусом. Тимофей утверждал, что его матери Наталье сказали о возможном заражении врачи, которых она вызвала после ухудшения самочувствия.

Свою версию событий рассказал руководитель станции скорой помощи.

«На вызов приезжали фельдшер и студентка на практике. Измерили температуру — 36,3. Никаких признаков инфекционного заболевания не было. Как пояснил фельдшер, зашли на вызов в масках, больная спросила почему, затем рассказала что прилетела из Москвы и что там паникуют люди. Спрашивала, как обстановка по коронавирусу в Челябинске. Фельдшер ей ответил, что паниковать не надо, случаев заболевания в области нет», — передает слова руководителя станции начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

По словам руководителя станции, в общении с пациенткой студентка не принимала участие, а фельдшер не склонен к шуткам. Зато к шуткам склонен Тимофей, сын Натальи, известно, что молодой человек квнщик.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что Наталья, вернувшаяся в Челябинск из Москвы, заражена коронавирусом. Диагноз, по словам ее сына, поставили ей врачи, которых она вызывала из-за плохого самочувствия. Как утверждает Тимофей, дополнительных обследований его маме не проводили.

Отметим, что диагностировать коронавирус по внешним признакам невозможно. Несмотря на то, что они схожи с симптомами гриппа и ОРВИ, отличия все же есть. Выявить заболевания могут только лабораторные исследования. Более того, анализы сдать придется не один, а минимум три раза. Если экспертиза покажет инфекцию, зараженного незамедлительно изолируют в больницу.



Как отличить грипп от коронавируса, чтобы не паниковать из-за банального насморка, можно прочитать здесь.

