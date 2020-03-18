Федеральные учреждения культуры в Москве приостановили работу

Музеи и театры в Челябинской области также будут закрыты.

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В Москве приостановили деятельность учреждений культуры. О том, что организации подведомственные министерству культуры Российской Федерации, временно прекращают работу, сообщает ТАСС, ссылаясь на приказ федерального ведомства.

«Руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность: приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность. Дополнительно руководителям находящихся в ведении Минкультуры России театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов: приостановить функционирование для посетителей», — гласит текст приказа.

Кроме того, некоторые культурные учреждения уже закрыли свои двери для посетителей. Музеи, театры и библиотеки на время приостанавливают деятельность, для того, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции.

В Челябинской области учреждения культуры также приостанавливают деятельность. Музеи и театры перестанут работать завтра, 19 марта.