Жительница Златоуста задушила собственного отца

Решение о ее судьбе вынес Челябинский областной суд.

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Челябинский областной суд рассмотрел дело об убийстве, которое было совершено почти год назад в Златоусте. На скамье подсудимых оказалась местная 55-летняя жительница, которая расправилась со своим престарелым отцом. В материалах дела говорится, что апреле 2019 года женщина собственными руками задушила своего 91-летнего беспомощного отца.

«Женщина проживала с престарелым тяжелобольным папой, являющимся, кроме прочего, инвалидом 1 группы по зрению, и осуществляла постоянный уход за ним. В связи с имеющимися у него заболеваниями, исходя из физического состояния, он не был способен себя обслуживать и самостоятельно передвигаться по квартире», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Экспертиза показала, что пенсионер умер от асфиксии: ему перекрыли доступ воздуха, зажав рот и нос неустановленными следствием предметами. Примечательно, что об убийстве родственникам, врачам и полиции женщина сообщила сама.

«Согласно заключению комиссии экспертов амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы женщина на момент совершения запрещенных уголовным законом деяний и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством, которое исключает ее вменяемость, поэтому она освобождена от уголовной ответственности», — добавили в областном суде.

Тем не менее, суд учел, что женщина представляет опасность для окружающих, поэтому она была направлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Постановление еще не вступило в силу.