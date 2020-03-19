Российские суды переходят на особый режим работы из-за коронавируса

Президиум Верховного Суда и Президиум Совета судей Российской Федерации подписали специальное постановление.

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России председатели Президиума Верховного Суда и Президиума Совета судей Российской Федерации подписали постановление о переходе судов на особенный режим работы. Документ подписали вчера, 18 марта 2020 года.

Так, председатели постановили временно приостановить личный приём граждан в судах и рекомендовали подавать документы только через электронные интернет-приёмные судов или по Почте России. Кроме того, в судах теперь будут рассматривать только срочные дела.

«Рассматривать только категории дел безотлагательного характера, то есть об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, а также в порядке приказного, упрощённого производства»,— говорится в документе.

Кроме того, всем судам рекомендовано инициировать рассмотрение дел в онлайн-режиме с использованием видеоконференц-связи и не пускать в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов. А также все судьи и работники аппаратов судов должны самоизолироваться при малейших признаках заболевания.

Данное постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, 19 марта, и будет действовать по 10 апреля 2020 года включительно.