Жительница Златоуста перевела деньги мошенникам, опасаясь лишиться накоплений

Злоумышленники представились сотрудниками банка.

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Жертвой телефонных мошенников стала жительница Златоуста. Женщине позвонили якобы сотрудники банка и потребовали перевести деньги на другой счет, чтобы их не украли. Так она лишилась почти ста тысяч рублей.

Мошенники сказали, что с карты владелицы пытаются снять деньги. Поэтому их необходимо перевести на «безопасный» счет. Так женщина и сделала, оставшись без средств вовсе.

«Необходимо помнить, что сотрудники банка никогда не просят назвать номер банковской карты, срок действия банковской карты, также три цифры на обороте банковской карты, номер телефона, который указан на обороте банковской карты», — прокомментировал следователь СО по Златоусту Дмитрий Савченко.

Примечательно, что подобные заявления правоохранители получают ежедневно. Сумма ущерба варьируется от пяти тысяч рублей до миллиона. Раскрыть телефонное мошенничество сложно, но можно. Проблема в том, что злоумышленники не покупают сим-карты, а пользуются айпи-телефонией. Вычислить ай-пи адрес несложно, а вот узнать, из какой точки мира звонили, уже тяжелее.