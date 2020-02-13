«С меня сняли 14 тысяч»: жительница Челябинска «подарила» деньги с кредитной карты мошенникам

Какие ошибки допустили женщина, что собственный телефон объявил ей информационную войну?

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Дарья Чиркова оформила кредитную карту, но деньгами со счета воспользовались мошенники. Вечером, когда женщина укладывала детей спать, на ее телефон пришли странные сообщения. Оказалось, что в личный кабинет «Сбербанка онлайн» вошли с айфона, а у женщины андроид. Все попытки войти в мобильный банк оказались тщетны, пароль больше не подходил. А на телефонный звонок по номеру «900» ответил робот. В это время со счета Дарьи многократно списывали деньги. Когда жертве мошенников удалось связаться с настоящим оператором банка, сотрудник тоже оказался бессилен в решении проблемы.

«С меня сняли 14 тысяч, у меня резонный вопрос к Сбербанку — почему кредитные деньги — это деньги банка, они вообще не защищены. Почему они видят, что списывает робот, и не останавливают его. Почему оператор пытается трижды остановить эти операции — и у нее не получается. У всех нормальных банков, первое, что они говорят, робот там или не робот, если хотите заблокировать карту, нажмите „1“. У „сбера“ такого оперативного реагирования нет», — возмущается Дарья Чиркова.

С трудом, но карту заблокировали, а пострадавшая написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ (кража). Правда, надежда поймать преступника ничтожно мала. Правоохранители знают, что в таких случаях деньги часто могут уйти заграницу.

В Сбербанке на претензию женщины пока никак не отреагировали, а вот погасить долг рекомендовали настоятельно. Оказалось, что подобные случаи не редкость.

«В прошедшем году на территории Челябинской области и России в целом, было зафиксировано в среднем на 20% больше случаев подобных преступлений нежели ранее. И было раскрыто более 1,5 тысяч таких преступлений. Если это мошенничество, связанное с кражами с банковских карт, звонят как правило в рабочее время и представляются сотрудниками банка. Оказывают психологическое давление, не давая одуматься, постоянно находясь с ним в телефонном разговоре, подводят его при этом к банкоматам, либо некие программы могут на телефон установить, либо на другой гаджет. Воздействуют на чувство страха, потери своих денег, поэтому гражданин, опасаясь списания и потерь, просто не анализирует ситуацию, не думает и ведется на уловки мошенника», — комментирует заместитель начальника по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием IT-технологий, ГУ МВД по Челябинской области Денис Ершов.

На такие уловки люди попадаются по незнанию основ сетевой безопасности, что позволяет мошенникам добиваться своей недоброй цели.

«Когда вы ходите по интернету, вполне возможно, что при попадании на какой-то подозрительный сайт, либо случайно скачиваете программу нелицензионную, в которую уже вшит так называемый вредоносный код, червь, вирус — как хотите его назовите. Именно при попадании на телефон такая программа самоустанавливается, незаметно для владельца телефона начинает собирать все данные, которые хранятся в памяти телефона, и передавать их мошеннику. Каждый банк ведет свою политику, у них есть антифродовые программы, все случаи отслеживаются, фиксируется, информация передается в банк России. Работа ведется по отслеживанию, по блокировке подозрительных сайтов. Если вы подозреваете, что что-то пошло не так, позвоните в банк и получите консультацию», — говорит главный экономист отдела платежных систем и расчетов отделения Челябинского Банка России Лариса Хуснуллина.

Чтобы защитить себя от кибер-преступников, установите на свой телефон антивирусную программу, не переходите по ссылкам, которые вызывают подозрение, и никому, даже сотруднику банка, не сообщайте данные своей карты.