Дети, которых мама 11 лет держала взаперти, живут обычной жизнью

Что сейчас происходит в семье Азизовых рассказали в администрации Усть-Катава.

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В администрации Усть-Катавского городского округа рассказали, как за полгода изменилась жизнь семьи Азизовых — героев страшной истории, в которой мама 11 лет держала собственных детей взаперти. Сейчас они живут на съёмной квартире в том же городе.



Сейчас дети проживают вместе с отцом и ведут обычную жизнь. Как рассказал первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа Сергей Пульдяев, глава семейства работает, а младшая сестра и средний брат — учатся в школе.

«Отец у них работает, старшая сестра не работает. Младшая сестра и учится в школе. Брат средний тоже, но на домашнем, потому что он инвалид, ему оформили инвалидность в управлении социальной защиты. Живут они на съёмной квартире. Сейчас у них всё стабильно»,— рассказал «Первому областному» первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа Сергей Пульдяев.

На съёмной квартире Азизовы проживают поскольку остались без жилья в результате пожара. В администрации Усть-Катава подчеркнули, что пока не могут отремонтировать дом, так как он не оформлено по документам.

«По ремонту дома — его делать мы не будем, потому что он у них не оформлен. Его сначала нужно оформлять. На другое жильё они смогут рассчитывать как очередники, в порядке общей очереди», — отметил Сергей Пульдяев.

В целом обстановку в семье представители администрации оценили как стабильную. Старшей сестре, Дарине Азизовой, предлагали работу в агрокомплексе «Горный», но она отказалась. Также представители власти внимательно следят за младшими детьми Азизовых.

«За ними всегда смотрим, отслеживаем и учёбу, и то, как продвигается квота на операцию мальчика. Операцию ему будут делать в Кургане. Маленьким мы всё сделали, группу инвалидности оформили и пенсию по потере кормильца, так что у них есть на что жить. Но эта семья у нас в управлении социальной защиты стоит на особом контроле»,— подчеркнул Сергей Пульдяев.

Напомним, о семье Азизовых узнала вся страна после того, как стало известно, что мама, 55-летняя Дина Азизова, 11 лет держала детей взаперти. Женщина не разрешала выходить на улицу, пользоваться интернетом и другими благами современной цивилизации, однако детям удалось сбежать. Впоследствии их мама свела счеты с жизнью. Перед этим Дина Азизова подожгла дом.