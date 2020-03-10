Кухонным ножом в сердце: челябинец зарезал знакомого в Международный женский день

Мужчины вместе выпивали.

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Подозреваемого в убийстве задержали 8 марта в Челябинске. В одной из квартир по улице Приборостроителей было обнаружено тело мужчины с колото-резанными ранами.

Вместе с ним в жилище был его 49-летний знакомый. Мужчина пояснил, что вместе с товарищем распивал спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт. В ходе драки он нанес сопернику несколько ударов кухонным ножом в область сердца. Прибывшие медики констатировали смерть. У потерпевшего насчитали восемь ножевых ранений.

«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ „Убийство“», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Следователь изъял нож. Злоумышленник помыл его и убрал в шкаф для столовых приборов.

Погибшему было 59 лет.