Жительница Трехгорного борется за права женщин в IT-сфере

С командой единомышленниц она попала в хакатон «Цифровой прорыв 2020».

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В финалистки онлайн-марафона GO-IT-GIRLS попала жительница Челябинской области. Марафон был создан российским сообществом девушек и женщин, которые стремятся к сокращению гендерного разрыва в IT-сфере. В его рамках девушки получили новые знания.

«В России пока в сфере IT наблюдается перевес в сторону мужского пола, их в среднем примерно 80%. Но ситуация меняется. Появилось российское сообщество девушек и женщин, целью которого стало сокращение гендерного разрыва в IT-сфере. Организаторы сообщества основали марафон GO-IT-GIRLS», — сообщают организаторы марафона.

От Челябинской области в финал конкурса вошла жительница Трехгорного Наталья Дудолаева.

«Дудоладова Наталья, Трехгорный, изучает робототехнику и психологию, заняла 3 место на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019 по мобильной робототехнике, активная и коммуникабельная», — пишут о Наталье организаторы.

Вместе с тремя девушками они составляют команду, которая выступит в хакатоне «Цифровой прорыв 2020» наравне с мужчинами. Соревнование состоится 5 июня. Участвовать в нем будет около 200 команд со всей России. Все они будут бороться за призовой фонд размером в 5 миллионов рублей.