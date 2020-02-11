Евгений Касперский примет участие в создании «IT-квартала» на Южном Урале

Ключевые вопросы информационной безопасности региона с ним обсудил Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области накануне встретился с одним из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности, главой «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским. Они обсудили вопросы о сотрудничестве и развитии IT в регионе.

Глава региона подчеркнул, что южноуральские выпускники демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ, а абитуриенты все чаще выбирают направление информационной безопасности.

«В целом в 2019 году на обучение по направлению „Информационная безопасность“ в вузы поступили порядка 150 студентов. За несколько лет количество обучающихся по специальностям, связанным с информационными технологиями, выросло в четыре раза. Порядка 850 IT-специалистов стали выпускниками высших учебных заведений. Каждый год наращиваем прием. Более того, я поставил задачу, чтобы наши вузы стали базой для такого направления, как кибербезопасность. Считаю, что кратно будет расти востребованность таких специалистов», — заявил Алексей Текслер.

Евгений Касперский пообещал оказать поддержку в рамках совместной деятельности по созданию в регионе центра IT-компетенций. Кроме того, уже более двух лет на базе ЮУрГУ успешно работает первый научно-образовательный центр «Лаборатории Касперского» «Информационная безопасность».

«Мы рассчитываем на партнеров и приглашаем принять участие в создании „IT-квартала“. Небольшой технопарк, какие-то еще вещи. Я хочу создать среду определенную. Мы это сделаем прямо рядом с одним из наших университетов, чтобы молодежь смотрела, постоянно работала в этом направлении», — пояснил Алексей Текслер.

Это формат образовательной рабочей среды, который объединяет различные стартапы, производственные площадки, образовательные центры и коворкинг-территории.

Также губернатор пригласил Евгения Касперского провести «Урок цифры» и посетить ежегодный форум «Информационное общество», который пройдет в сентябре 2020 года.

В свою очередь он рассказал о сотрудничестве с промышленными предприятиями и вузами региона.

«Здесь самый продвинутый университет с точки зрения использования наших новейших разработок, которые мы только выводим на рынок. Также их применяет ЧТПЗ. Мы договорились, что будем помогать заводу готовить IT-специалистов, поэтому для нас идея „IT-квартала“ как нельзя кстати. Мы готовы сотрудничать с правительством Челябинской области. Мы будем рады двигаться в сторону промышленно-„айтишного“ хаба»", — заявил он.

Также участники встречи обсудили методы искусственного интеллекта, использование компьютерных технологий для оптимизации технологических процессов, облачные технологии, защиту баз данных и другие вопросы.