Молодые IT-специалисты из Челябинска стали номинантами списка Forbes

Александр Машрабов и Григорий Ткаченко попали в топ-100 списка «30 до 30».

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Два молодых IT-специалиста из Челябинска стали номинантами престижного рейтинга журнала Forbes. Издание отметило их за создание приложения с интегрированием цифровых объектов на фото и видео.



Функцию под названием Cameo, которая позволяет поместить своё лицо на анимационный стикер разработали два челябинца Александр Машрабов и Григорий Ткаченко. Сами айтишники рассказывают, что любовь к информатике им привили в 31-м лицее, выпускниками которого они и являются. Сами стартаперы признаются, что знаковое число 31 они видят во всём.

«Это всё выражается в простых вещах. Когда я стою на перекрестке, смотрю на светофор, вижу число 31, то ли мой телефонный номер, который заканчивается на 31. Это всё лишний раз мне подчеркивает насколько я благодарен своему родному лицею», — отметил выпускник лицея № 31 Григорий Ткаченко.

Фотографии Александра Машрабова и Григория Ткаченко появились на одной из страниц сайта Forbes. Челябинцев внесли в список топ 100 самых перспективных россиян до 30 лет. Стартап Александра и Григория за 166 миллионов долларов купила компания Snapchat. Сейчас оба южноуральца трудятся в её составе, продолжая развивать функцию Cameo. Александр Машрабов отмечает, что в проекте ему помогают полученные в школе знания.

«Я часто сталкиваюсь с применением алгоритмов на геометрии, в задачах компьютерного зрения. В таких как проверка принадлежности точки треугольника, выпуклая оболочка и так далее. Задачи на эти алгоритмы часто встречались мне в олимпиадах. И теперь я применяю их в проектах связанных с компьютерным зрением»,— рассказал «Первому областному» выпускник Лицея № 31 Александр Машрабов.

В школе также вспоминают именитых выпускников. Их учительница информатики Татьяна Погодина рассказала, что ребят от остальных отличали спортивный азарт и желанием быть первыми. По словам преподавателя, Александр и Григорий за учебный год прошли программу 8 и 9 классов по курсу программирования на «Паскале», а также любили не только математику и информатику, но и футбол.

Сами же выпускники, после того как получили 166 миллионов, не забыли про родной лицей. Они пожертвовали ему крупную сумму денег и купили 20 мощных компьютеров. Уже в следующем году их поставят в новый кабинет информатики.